美誠月餅風波｜央媒批小楊哥圖蒙混過關：誤導消費者必遭反噬

內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」，因未在香港生產及銷售，涉嫌誤導內地消費者引發不滿，內地當局正進行調查。

內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」，因未在香港生產及銷售，涉嫌誤導內地消費者引發不滿，內地當局正進行調查。央媒《央廣網》今日（19日）發佈《涉嫌「誤導消費者」 「三隻羊」不能裝聾作啞》的評論文章，點名批三隻羊網紅主播「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」一事。文中指出，月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，誤導消費者必遭反噬。

廣州市監局昨日發佈關於涉美誠月餅的情況通報稱，品牌授權和委託加工手續合規，近期監督檢查和食品檢測也無異常。但《央廣網》評論文章指出，產品質量暫無問題並不代表主播銷售沒有問題，更不意味着「三隻羊」可以無視消費者正當的退貨要求，繼續靠裝聾作啞蒙混過關。

文章批評「瘋狂小楊哥」在直播間曾以「全國銷量第一」、「在香港都要排隊買的香港美誠黑松露流心奶黃月餅」等話術或宣傳物料推銷月餅，明顯有誤導消費者的傾向。

月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，卻置消費者最基本的知情權於不顧。事件曝光至今，三隻羊並無任何回應，甚至拒絕消費者退款要求。文章還指出，三隻羊曾多次被爆出負面消息，在數次危機中幾乎「毫髮無損」，聲量越做越大，惟這次顯然難以為繼，美誠月餅事件的波及面不可謂不廣。一邊親熱喊着「家人們」，一邊算計怎麼玩文字遊戲、鑽空子誤導「家人們」，這樣的帶貨主播「紅」不長久，遲早必遭反噬。