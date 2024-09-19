美誠月餅風波｜港產米芝蓮女主廚代言月餅 所屬餐廳：她與美誠不再合作

內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」，因未在香港生產及銷售，涉嫌誤導內地消費者引發不滿，內地當局正進行調查。有網民留意到，香港出生、內地首位米芝蓮星級女名廚譚綺文（DeAille Tam），以及米芝蓮兼黑珍珠大廚里納爾多（Ugo Rinaldo）均曾出現在美誠月餅廣告，手持月餅成為代言人。今年6月，美誠月餅公司舉行2024年中秋新品發布會暨五周年盛典，二人均曾出席活動。

上海餐廳「Obscura by 唐香」工作人員周三（18日）向內媒稱，譚綺文目前在該店任職主廚，她與美誠月餅已不再合作，至於此前合作情況未獲回覆。里納爾多是上海璞麗酒店一餐廳的行政總廚，內媒同日聯絡該酒店，工作人員表示酒店與美誠月餅沒有合作。至於這次合作是否為酒店主廚個人與美誠的合作，工作人員稱沒求證過，無法答覆。