美誠月餅風波︱直播帶貨公司涉誤導被立案 內媒評論：是否港貨曾志偉應心裡有數

內地「三隻羊」集團旗下各大主播早前帶貨一款「香港美誠月餅」引起外界關注，網紅「瘋狂小楊哥」等主播在介紹這款月餅時着重強調「香港」字眼，但其後被曝該款月餅產自廣東，且在香港沒有銷售，疑似「假香港品牌」。「三隻羊」公司註冊地的合肥高新區市場監督管理局今日（17日）發布通報指，對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查。
合肥高新區市場監督管理局表示，近日三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。聲明提到，該局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。
另外，湖北日報傳媒集團旗下的《極目新聞》今日發表評論文章，提及香港藝人、無線電視總經理曾志偉本月現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮，於直播間表示「這個(美誠月餅)送禮是非常好」。對於小楊哥稱「他們在香港都知道，香港美誠在線下賣700塊錢一盒」也並未否認。
《極目新聞》指曾志偉或需擔責
文章指根據《關於進一步規範明星廣告代言活動的指導意見》的規定，明星為推薦、證明商品，在參加娛樂節目、訪談節目、網絡直播過程中對商品進行介紹，構成廣告代言行為。既然曾志偉推薦美誠月餅，網民追問他香港到底有無「美誠月餅」也是理所當然。如果曾本人並沒在香港買過「美誠月餅」，也無相關消費體驗，他在直播間推薦美誠月餅，就可能涉嫌違規代言，要為此擔責，「網友追問曾志偉，也是追問一個真相。曾志偉作為香港藝人推薦過這款月餅，該款月餅是不是香港月餅，他應該心裡有數。」曾志偉於周日的港姐決賽上未有回應記者提問「月餅風波」事件。