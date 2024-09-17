美誠月餅風波︱直播帶貨公司涉誤導被立案 內媒評論：是否港貨曾志偉應心裡有數

內地「三隻羊」集團旗下各大主播早前帶貨一款「香港美誠月餅」引起外界關注，網紅「瘋狂小楊哥」等主播在介紹這款月餅時着重強調「香港」字眼，但其後被曝該款月餅產自廣東，且在香港沒有銷售

內地「三隻羊」集團旗下各大主播早前帶貨一款「香港美誠月餅」引起外界關注，網紅「瘋狂小楊哥」等主播在介紹這款月餅時着重強調「香港」字眼，但其後被曝該款月餅產自廣東，且在香港沒有銷售，疑似「假香港品牌」。「三隻羊」公司註冊地的合肥高新區市場監督管理局今日（17日）發布通報指，對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查。

合肥高新區市場監督管理局表示，近日三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。聲明提到，該局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。