美軍：中俄衛星應用隱形技術　展開「貓捉老鼠」太空競賽

美國太空軍一名高階官員透露，中國與俄羅斯正在積極試驗先進的隱形技術，目的是讓雷達與光學望遠鏡更難偵測到他們的衛星。美國軍事網站《Breaking Defense》11日報道，美國太空軍情報作戰部資深士官長勒奇（Ron Lerch）在太空軍協會舉辦的「太空力量2025」會議上表示，過去幾年地球同步軌道上的中俄美衛星互相跟蹤，像是「貓捉老鼠」的遊戲，但過去這一年在低地球軌道上，情況已經轉變成「捉迷藏」。

長達數十年的計劃與研究

勒奇指出，中國部署在低地球軌道的3顆「試驗-24」號衛星在進行同步機動演習時，表現出不同的雷達截面，其中第2顆比第1顆小，第3顆又比第2顆更小。美國太空軍副參謀長蓋特萊恩（Michael Guetlein）今年3月曾形容這些衛星的行為是「太空中的空戰纏鬥」。勒奇認為，這顯示中國正在推進一項長達數十年的計劃與研究，將隱形應用於太空領域，以增加追蹤難度。

勒奇在會後回應《Breaking Defense》提問時補充，自2012年以來，中國軍方一直在試驗微型衛星的外型設計，讓衛星更難被發現。解放軍2022年發表的研究論文顯示相關成果，一顆名為「橄欖-B」的微型金屬衛星看起來像球體，一直在高度受控且隔離的實驗環境中，進行與雷達隱形能力相關的嚴格測試。勒奇表示，這種形狀不僅難以用視覺捕捉，而且研究人員認為它在雷達反射截面的質量方面具有極大優勢。