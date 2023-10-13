美軍P-8A「海神式」反潛機飛越台海上空　解放軍：全程跟監警戒

美國海軍第七艦隊發布公告，宣布P-8A「海神式」反潛巡邏機，12日在國際空域飛越台灣海峽，美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

美國海軍派出P-8A「海神式」反潛機，12日飛越台灣海峽上空，美軍宣稱此舉表明了美國對自由且開放的印太地區承諾，對此解放軍東部戰區發言人施毅痛批，這樣的行為是在「公開炒作」。

美軍：維護各國航行權利和自由

美國海軍第七艦隊發布公告，宣布P-8A「海神式」反潛巡邏機，12日在國際空域飛越台灣海峽，美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

公告中指出，該機飛越台灣海峽，表明表明了美國對自由、開放的印太地區的承諾，美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。