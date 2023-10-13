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中國
2023-10-13 11:45:05

美軍P-8A「海神式」反潛機飛越台海上空　解放軍：全程跟監警戒

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美國海軍第七艦隊發布公告，宣布P-8A「海神式」反潛巡邏機，12日在國際空域飛越台灣海峽，美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

美國海軍派出P-8A「海神式」反潛機，12日飛越台灣海峽上空，美軍宣稱此舉表明了美國對自由且開放的印太地區承諾，對此解放軍東部戰區發言人施毅痛批，這樣的行為是在「公開炒作」。

美軍：維護各國航行權利和自由

美國海軍第七艦隊發布公告，宣布P-8A「海神式」反潛巡邏機，12日在國際空域飛越台灣海峽，美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

公告中指出，該機飛越台灣海峽，表明表明了美國對自由、開放的印太地區的承諾，美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

「海神式」以波音737-800客機為開發基礎

對此，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織戰機，對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置， 戰區部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與區域和平穩定。

P-8「海神式」（P-8 Poseidon）是美國波音公司所設計生產的一種海上巡邏機，並以波音737-800客機作為開發基礎，用來取代服役已久逐漸老舊化的P-3C「獵戶式」（P-3 Orion）。P-8主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點，該類巡邏機在今年4月，就曾飛越台灣海峽上空。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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