美麗華旅遊港人領隊上海遇車禍亡 文體旅局表示非常難過(更新)

上海市公安局國際機場分局官方微博今日(31日)通報，下午2時20分左右，S32高速浦東機場方向近機務區下匝道處發生交通事故。經初步調查，一名53歲沈姓男子駕駛大巴至上址彎道時因操作不當碰撞道路護欄，導致一名乘客跌至車外後死亡，車上另有兩名乘客輕微擦傷，事故調查處置工作正在進一步開展中。

旅遊巴浦東機場附近撞欄 跌出車外後亡

美麗華旅遊總經理李振庭向傳媒證實，死者是一名港人領隊，據知他是兼職。旅行社對於他不幸離世感到難過，正與家人聯絡協助處理後事，至於意外成因需當局調查，又指有為領隊買保險。涉事為華東旅行團，有16名團友，當時正乘搭大巴往浦東機場回港。團友沒有受傷，當中兩人因受驚，曾到醫院檢查但沒大礙，全部人按原定行程今晚回港。