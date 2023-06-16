群情洶湧｜男扮女入河北師範大學浴室偷拍　女大學生群起圍攻(有片)

中國河北師範大學日前有一名男子裝扮成女子進入女子浴室進行偷拍，被揭發後遭到現場眾多女大學生圍政制服，該男子事後更供出還有其他同黨與他一起進行偷拍，並將影片發布到社交平台，令許多女網民氣憤不已。

綜合報道，社交平台Twitter帳號「李老師不是你老師」日前發布影片 ，顯示一名身穿黑色短裙的男子，正被多名女子壓制，甚至拉扯至衣衫不整，片中男子不停大叫「放開我」，在場有多名手持沖涼物品的女子圍觀及拍攝，事後有警員將涉事男子押送離開浴室。帖文指，事件發生於周三(14日)晚上約9時，在河北師範大學，一名男子假裝女生進入女澡當偷拍被現，現場女生將其利服後交保安轉送公安處理。