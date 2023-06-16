群情洶湧｜男扮女入河北師範大學浴室偷拍　女大學生群起圍攻(有片)

中國河北師範大學日前有一名男子裝扮成女子進入女子浴室進行偷拍，被揭發後遭到現場眾多女大學生圍政制服，該男子事後更供出還有其他同黨與他一起進行偷拍，並將影片發布到社交平台，令許多女網民氣憤不已。
綜合報道，社交平台Twitter帳號「李老師不是你老師」日前發布影片 ，顯示一名身穿黑色短裙的男子，正被多名女子壓制，甚至拉扯至衣衫不整，片中男子不停大叫「放開我」，在場有多名手持沖涼物品的女子圍觀及拍攝，事後有警員將涉事男子押送離開浴室。帖文指，事件發生於周三(14日)晚上約9時，在河北師範大學，一名男子假裝女生進入女澡當偷拍被現，現場女生將其利服後交保安轉送公安處理。
據指偷拍影片將分享到群組
另有片段顯示，男子被按坐地上，被多名人士用手按壓，他希望女性能把照片刪除完之後，將手機還給他並讓他離開，在場女性大聲斥責，認為這些都是證據，會一同交給警方，並不希望再有下個受害者了。
據在場人士透露，偷拍男子稱自己有同夥陪同一起進行偷拍，並在偷拍之後，將影片發布在專門分享到偷拍群組裡。影片曝光後，不少網民留言批評男子的行為，斥他「死變態」、「有夠噁心」，暫時未知偷拍群組上的偷拍影片是否付款收看。
网友投稿— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) June 14, 2023
6月14日晚上9点左右，河北师范大学。
一男生假装女生进入女澡堂偷拍被发现，现场女生将其制服后被保安扭送公安机关。 pic.twitter.com/K72UKJXWLM