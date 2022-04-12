群防群控｜劃三區分級防控 上海開放申報無疫小區

內地新冠肺炎單日新增本土個案繼續創新高，前日達到27,509宗，重災區上海佔26,087宗，其中無症狀患者達96%。上海全市昨起劃設封控區、管控區、防範區，分三級分區防控，同時開放申報創建「無疫小區」。仍在上海坐鎮的國務院副總理孫春蘭強調，要「守住大門，管住小門」，引導民眾自覺遵守防疫規定，鼓勵他們積極參與創建無疫小區，早日恢復正常生產生活秩序。

上海最新一輪全民強檢截至昨早8時共採樣2,512萬人，完成檢測2,152萬人，其中25,996人結果異常。為努力將疫情對民眾的影響控制在最小範圍，上海市政府昨宣布實行三級分區防控，首批設7,624個封控區、2,460個管控區及7,565個防範區，三個區將動態調整，「一人感染，全小區又被封控」。

三級管控將動態調整

封控區即近7天內有感染者的小區、村落等，民眾須封閉管理(禁足)7天及居家健康監測(足不出小區)7天，若期間無新增感染，且第13天區內所有人核酸檢測陰性，則解封並調整為防範區。若7天禁足期間有人感染，所涉樓宇封閉管理至14天期滿；若7天居家健康監測期間有感染，將落實相應管控措施。

管控區為近7天內無人感染的小區、村落等，所有人7天居家健康監測，一有人感染即升級為封控區；若無人感染且第6天所有人核酸檢測陰性，解封並調整為防範區。防範區則是近14天內無人感染的小區、村落等，區內限制聚集，民眾原則上只能在所在街鎮範圍內活動，一旦有人感染就升級封控區。

與此同時，上海市政府表示，只要近14天內無新增感染，且第13天所有人核酸檢測陰性，居民小區可申報為「無疫小區」，之後有人感染就「摘牌」。目前內地多個省市都已創建無疫小區，其中吉林省吉林市截至昨日有175個無疫小區(圓圖)、56個無疫鄉鎮及1,172個無疫鄉村，當地的無疫小區仍屬防範區，但可優先解封、免參加全民強檢等。上海暫未提及無疫小區有否「優待」。

廣州累計61人染疫

廣州疫情方面，廣州市政府昨晚通報，上周五起至昨午2時累計61宗感染，當中確診較無症狀感染多；患者仍集中於白雲區，有45人，其次是海珠區7人、越秀區4人、番禺區2，增城區、天河區、花都區各1人，部分患者被發現時已有發燒等症狀，惟無及時就醫，導致身邊的人受感染，為家人、朋友身體健康帶來威脅，額外增加社會疫情防控成本。多個區昨再進行新一輪全民檢測。