習拜會周三登場 外交部:美應尊重中方正當發展權利

國家主席習近平應美國總統拜登邀請，於周二至周五赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織領導人非正式會議。習拜會周三登場，外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應有關提問時稱，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。她又指，美方應當切實尊重中方合理關切和正當發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益。

毛寧稱，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但反對以競爭定義中美關係。她指出，企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。中國不尋求改變美國，美國也不應尋求塑造或改變中國。希望美方將不尋求「新冷戰」、無意同中國發生衝突等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。至於世界高度關注的巴以衝突，毛寧表示中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫、保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。