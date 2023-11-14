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中國
2023-11-14 04:31:53
日報

習拜會周三登場 外交部:美應尊重中方正當發展權利

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三藩市 APEC峰會

習近平周二至周五訪美，包括出席三藩市APEC峰會。(美聯社)

國家主席習近平應美國總統拜登邀請，於周二至周五赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織領導人非正式會議。習拜會周三登場，外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應有關提問時稱，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。她又指，美方應當切實尊重中方合理關切和正當發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益。

毛寧稱，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但反對以競爭定義中美關係。她指出，企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。中國不尋求改變美國，美國也不應尋求塑造或改變中國。希望美方將不尋求「新冷戰」、無意同中國發生衝突等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。至於世界高度關注的巴以衝突，毛寧表示中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫、保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。

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習近平 拜登

習近平和拜登去年11月於峇里會晤。

央視評論：美方過去背離峇里共識

中美領導人自去年11月峇里會晤後相隔一年才再會面，官媒央視評論形容這是中美元首來之不易的會晤，關鍵是要重回去年峇里會晤的共識。評論指過去一年中美關係之所以遭遇困難，原因在於峇里共識沒有得到落實，美國當政者出於錯誤的對華認知，採取錯誤的對華政策，包括上半年的「氣球政治秀」、縱容台灣領導人蔡英文過境竄美，以及對華半導體出口管制等，都背離兩國元首共識，損害中方利益，打斷中美對話進程。評論又認為，中美關係能否持續穩下來、好起來，事在人為。美國方面，白宮國家安全顧問沙利文周日受訪說，是次會面首要目的是與中國恢復軍事溝通，包括高層領導和戰術行動層面，避免出錯或誤判。

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