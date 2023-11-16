習拜會｜拜登展示習近平38年前訪金門大橋舊照 笑問習︰你認識這位年輕人嗎？

拜登向習近平展示一張習1985年在三藩市金門大橋拍攝的照片。（華春瑩X帳號圖片）

國家主席習近平及美國總統拜登在三藩市的斐洛里莊園舉行中美元首會晤，會談歷時2個多小時結束。中國外交部部長助理兼發言人華春瑩在社交平台X上披露中美元首會晤期間的花絮，拜登向習近平展示了一張習近平年輕時在三藩市拍攝的照片。

華春瑩寫道，拜登掏出一部手機，展示指着一張以三藩市金門大橋為背景的照片，問習近平：「你認識這個年輕人嗎？」習近平回答：「認識啊，這是我38年前。」拜登表示：「你一點都沒變！」，現場頓時響起一陣歡笑聲。