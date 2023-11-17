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中國
2023-11-17 09:45:38

習拜會｜王毅：兩國元首會談全面且深入　為中美關係開闢「舊金山願景」　

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中國外長王毅。（資料照／美聯社）

中國外長王毅在習拜會結束後於記者會上表示，會談全面且深入。雙方面對面交流，提出指導性意見，為中美關係形成面向未來的「舊金山願景」。

官媒《新華社》報道，王毅指出，兩國元首的會晤談得很好，很全面，也很深入。王毅指出會晤有3個特點，分別是「戰略性」、「歷史性」與「引領性」。

習近平時隔6年再次訪美

首先是戰略性。王毅表示，拜登向習近平專門發出了一份舉行元首會晤的單獨邀請，不同於本次APEC期間的雙邊會見安排。美方特別表示，這是一場中美「峰會」。可以說，無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

第2點是「歷史性」，王毅點出，本次會晤是在中美關係處於關鍵階段的大背景下舉行的。國際社會比過去任何時候都需要一個穩定的中美關係。習近平時隔6年再次訪美，兩國元首時隔1年再次面對面會晤，凸顯了中美元首外交的歷史傳承和時代價值，也延續了習近平與拜登多年來的交往，必將成為中美關係史的里程碑，當今國際關係中的大事件。

習拜會全程使用同步口譯。（圖／美聯社）

談及以巴衝突和烏克蘭危機

第3點是「引領性」，王毅稱會晤持續4小時，全程使用同步口譯。兩國元首面對面深度交流，就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等問題提出指導性意見，就應對以巴衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、AI人工智能等全球性挑戰進行全方位溝通。

王毅補充，兩國元首進一步探討了中美兩國的正確相處之道，進一步明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明方向，規劃藍圖。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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