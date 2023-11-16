習拜會｜習近平晚宴致詞：美國不要賭中國輸 亦不要干涉內政

國家主席習近平結束與美國總統拜登的中美元首會晤後，出席美國友好團體聯合歡迎晚宴，他發表演講時強調中國從不賭美國輸，亦從不干涉美國內政，同樣美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政。
宴會在三藩市市區一間酒店舉行，會場演講台上擺放了中國和美國國旗，酒店外有團體拉起橫額歡迎習近平訪美。
中美和平共處底線必須守住
習近平指和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩個大國必須守住的底線。把堅持和平發展的中國視為威脅，搞你輸我贏、你興我衰的零和博弈是走偏了方向。他強調，「中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國」，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。他指新中國成立70多年來，沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。
增直航航班 優化簽證申請流程
習近平表示，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國去。他促為中美人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造「寒蟬效應」。他提到兩國同意推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。
邀5萬美國青少年赴華
為擴大兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。