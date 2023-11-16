習拜會｜習近平晚宴致詞：美國不要賭中國輸 亦不要干涉內政

國家主席習近平結束與美國總統拜登的中美元首會晤後，出席美國友好團體聯合歡迎晚宴，他發表演講時強調中國從不賭美國輸，亦從不干涉美國內政，同樣美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政。

宴會在三藩市市區一間酒店舉行，會場演講台上擺放了中國和美國國旗，酒店外有團體拉起橫額歡迎習近平訪美。