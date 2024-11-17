習拜會｜習近平秘魯晤拜登︰中美過去4年有七大總結 中方致力關係穩定目標沒變

國家主席習近平於當地時間11月16日下午，在秘魯利馬跟美國總統拜登會晤，是拜登出任總統以來第3次「習拜會」，亦是其卸任前最後一次。習近平指過去4年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定，他強調美大選後，中方致力維持雙方關係穩定目標不變，並指若中美做夥伴、求同存異，關係就能取得長足發展。他敘述了過去4年中美關係七大總結，並重申4條紅線不容侵犯。
「新冷戰」打不得也打不贏 對華遏制不會得逞
習近平指中美在4年確定了雙方關係的指導原則，推動對話和合作重回正軌，恢復和新建了二十多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得積極成果。他指過去4年經驗值得總結，並有七個重點。一是要有正確的戰略認知，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不會得逞；二是要言必信、行必果，若美方總是說一套、做一套，將損雙方互信；三是要平等相待，中美均不應按自己意願改造對方，也不能從所謂的「實力地位」出發壓制對方和剝奪對方正當發展權利。
重申中方4條紅線 台灣問題 民主人權 道路制度 發展權利
四是不能挑戰紅線，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰，是中美關係最重要的防護欄和安全網。五是要多搞對話和合作，在當前形勢下，中美共同利益不減反增，如經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等，加上氣候變化和人工智能等全球挑戰，以及國際熱點問題，均須中美合作。六是要回應人民期待，發展中美關係應著眼兩國人民福祉，匯聚兩國人民力量，雙方應為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，不要人為製造「寒蟬效應」。七是要展現大國擔當，中美應時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用，開展良性互動，不脅迫別國選邊站隊。
應做求同存異的夥伴「脫鉤斷鏈」非解決之道
習近平強調，中美關係的發展歷程，印證中美建交45年來的經驗和啟示。若兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能取得長足發展；若把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。他指當今世界動盪不安、衝突頻發，人類面臨前所未有的挑戰，大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱，「脫鉤斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展；「小院高墻」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美關係穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。
習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美方繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，延續中美關係來之不易的企穩勢頭。外交部在會後公布，雙方均認為會晤坦誠深入和建設性，願繼續保持溝通聯繫。