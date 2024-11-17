習拜會｜習近平秘魯晤拜登︰中美過去4年有七大總結 中方致力關係穩定目標沒變

國家主席習近平於當地時間11月16日下午，在秘魯利馬跟美國總統拜登會晤，是拜登出任總統以來第3次「習拜會」，亦是其卸任前最後一次。習近平指過去4年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定，他強調美大選後，中方致力維持雙方關係穩定目標不變，並指若中美做夥伴、求同存異，關係就能取得長足發展。他敘述了過去4年中美關係七大總結，並重申4條紅線不容侵犯。

「新冷戰」打不得也打不贏 對華遏制不會得逞

習近平指中美在4年確定了雙方關係的指導原則，推動對話和合作重回正軌，恢復和新建了二十多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得積極成果。他指過去4年經驗值得總結，並有七個重點。一是要有正確的戰略認知，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不會得逞；二是要言必信、行必果，若美方總是說一套、做一套，將損雙方互信；三是要平等相待，中美均不應按自己意願改造對方，也不能從所謂的「實力地位」出發壓制對方和剝奪對方正當發展權利。