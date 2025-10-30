習特會｜特朗普：對華關稅降至47% 稀土問題解決 中國採購大豆(持續更新)

國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普的會晤於香港時間早上10時許金海國際機場的貴賓室會見廳開始，這是兩人時隔6年再次會晤，會談於中午結束，歷時約1小時40分鐘。 特朗普會面過後乘坐空軍一號返回華盛頓。特朗普向媒體表示，與習近平的會晤「非常棒」，並且「達成了很多決定」，期間披露二人未有提及台灣問題。他指中國將立即採購美國大豆，並已完全解決了稀土問題，這是一項為期一年的協議，之後每年都會進行談判，美國對華芬太尼關稅將下調一半至10%，對中國出口商品的關稅也將從57%降至47%，又指自己明年4月將會訪華，之後習近平將訪問美國，但他沒有具體說明時間安排。

歷時1小時40分鐘 二人見面後先握手及互相問候，習稱很高興又見面了，特朗普亦稱很高興再見對方，習回應「我也是」。特朗普及後預料將會有非常成功的會面，又稱職習是「強硬的談判者」，但二人互相了解及關係良好，或於今日簽署經貿協議。特朗普昨表示料會晤歷時3至4小時。

二人及後就中美關係及雙方共同關心的問題交換意見。習近平強調，中國的發展振興同特朗普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。中方願繼續同特朗普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

習近平指中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而有摩擦很正常，面對風浪和挑戰，他與特朗普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。習近平又指特朗普熱心推動地區熱點問題解決，中方亦一直在以自己方式，就當前各種熱點問題勸和促談。他說當今世界仍有很多難題，中國與美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。 特朗普就說很榮幸與習近平這位朋友會面，兩人將會有一些討論，雙方已同意了很多事情，將會有更多共識。他又說中國是偉大的國家，習近平是一位偉大領導人，雙方將長期保持良好關係。