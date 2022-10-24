習近平三任中共總書記 七常委四張新面孔

中共第二十屆中央委員會第一次全體會議(中共二十屆一中全會)昨早召開，選出新一屆中央政治局委員、常委、中央委員會總書記等，習近平連任總書記、政治局常委(排名第一)及中央軍委主席，展開第三個任期，而按中共近年慣例，排名第一的常委亦將出任國家主席；政治局常委仍然是7人，另外6名常委按排名分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，其中趙樂際、王滬寧是連任。根據十八大以來慣例，「七常委」之中排名第二、三及四的人選，將分別擔任國務院總理、全國人大常委會委員長及全國政協主席職務。

三新常委曾與習近平共事多年

七常委之中的4張新面孔，其中3人都曾與習近平共事多年。63歲的李強是上海市委書記，自2004年起擔任浙江省委秘書長，與時任浙江省委書記習近平共事，直至2007年習近平調任上海市委書記。李強在浙江一路升任至省委副書記，到2016年調任江蘇省委書記；2017年十八屆七中全會獲遞補為中央委員會委員，再於十九屆一中全會當選中央政治局委員，隨後接替升任政治局常委的韓正出任上海市委書記至今。李強曾於2003至2005年在香港理工大學修讀工商管理，獲得碩士學位。

66歲的蔡奇為北京市委書記，早年曾任福建三明市長，而該段時期習近平為福建省委副書記。1999年，蔡奇調到浙江，先後出任衢州市委書記、台州市委書記、杭州市委副書記、浙江副省長等；習近平則自2002年轉到浙江，先後出任副省長、省委書記等職務。2014年，蔡奇調任中央國安會辦公室副主任，至2016年出任北京市委副書記，2017年晉升書記，並直接在中共十九大成為中央政治局委員，到今屆晉身常委，同時當選中央書記處書記。在新冠疫情下，北京冬季奧運會今年初如期舉行，蔡奇為北京冬奧組委會主席。

60歲的丁薛祥一直在上海市黨政機關任職，曾任上海市委秘書長等職務，為習近平主政上海市的政治秘書；2012年當選十八屆中央委員會候補委員，次年出任中央辦公廳副主任兼中共總書記辦公室主任；2017年當選十九屆中央政治局委員、中央書記處書記，兼任被視為「大內總管」的中央辦公廳主任至今。

