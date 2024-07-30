習近平主持中共中央政治局會議　部署下半年經濟工作

會議指，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。這些是發展中、轉型中的問題，既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持定力，堅定信心，唱響中國經濟光明論。

會議上，強調要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，要以提振消費為重點擴大國內需求，培育壯大新興產業和未來產業，防止「內卷式」惡性競爭，推進高水平對外開放，要持續防範化解重點領域風險，要加大保障和改善民生力度。要強化就業優先政策，做好高校畢業生等重點群體就業。

提振消費為重點擴大國內需求

會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。

提升資本市場內在穩定性

會議指出，基層是貫徹落實黨中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳，要引導廣大黨員、幹部樹立正確政績觀，激勵擔當作為，有更多精力抓落實；亦要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。