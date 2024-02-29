習近平主持政治局會議討論工作報告 堅持穩中求進

國家主席習近平周四主持中共中央政治局會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。

會議又提及，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險。要堅持不懈抓好「三農」工作，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要加強政府自身建設，堅決糾治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹、善作善成，努力完成全年經濟社會發展目標任務。