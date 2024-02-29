熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-29 22:00:06

習近平主持政治局會議討論工作報告 堅持穩中求進

分享：
習近平

習近平周四主持中共政治局會議，討論《政府工作報告》。(資料圖片)

國家主席習近平周四主持中共中央政治局會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。

會議又提及，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險。要堅持不懈抓好「三農」工作，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要加強政府自身建設，堅決糾治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹、善作善成，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

加大宏觀調控力度　統籌擴大內需

會議認為，過去一年面對異常複雜的國際環境，以及艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國頂住外部壓力、克服內部困難；新冠疫情防控實現平穩轉段，經濟實現回升向好。會議強調今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年；要按照中央經濟工作會議部署，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，以及統籌擴大內需等。

Ad Block
財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受