習近平主持政治局會議：適時降準降息 保持流動性充裕

中共中央政治局4月25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。
著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期
會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。
會議指出，要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業賬款問題。加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。
會議強調，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。健全分層分類的社會救助體系。加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。持續抓好安全生產和防災減災等各項工作。
會議指出，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。