習近平主持政治局會議：適時降準降息 保持流動性充裕

中共中央政治局4月25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期

會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。