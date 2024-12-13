習近平傳獲邀出席 特朗普明年1月就職禮

美國候任總統特朗普來者不善，早前稱將向中國加徵10%關稅。各界關注中美關係未來走向之際，特朗普似先禮後兵，據報已邀請中國國家主席習近平出席明年1月20日舉行的總統就職禮，若獲答允，將是美國歷史上首次有外國元首出席總統就職儀式。
美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述消息人士稱，特朗普早於11月5日美國總統大選後不久已發出邀請，目前未知中方是否已經接受，截至本港時間周四中國駐美大使館尚未有回應。報道指，美國總統就職禮一向也會邀請外國大使及外交人員，但據美國國務院紀錄顯示，自1874年至今從未有外國元首領袖出席典禮。
除習近平外，據報特朗普亦有意邀請與他關係良好的匈牙利總理歐爾班出席典禮，消息指歐爾班目前「仍在考慮中」。
報道指目前特朗普提名多位內閣成員都是反華派，包括國務卿人選魯比奧及國家安全顧問人選沃爾茲等。此外，總統就職禮前一天、即1月19日是美國要求TikTok從母公司字節跳動剝離的最後限期，以上種種都非吸引習近平出席典禮的因素。報道稱特朗普向來信奉跟外國領袖保持密切關係，才有利於互相達成交易。特朗普過渡團隊發言人聲稱，各國領袖正「排住隊」跟特朗普見面(lining up to meet)，「因他們知道他很快再度掌權，將以美國的強大力量恢復世界和平」。大選日過後，特朗普先後接見了歐爾班、加拿大總理杜魯多以及阿根廷總統米萊等，而法國總統馬克龍是首位邀請他來訪的領袖，赴法出席巴黎聖母院日前的重開儀式。
習近平︰中美關係非零和博弈
特朗普在周日播出的全國廣播公司(NBC)新聞節目中，提到他早前曾跟習近平溝通，形容與對方相處得很好。中國駐美大使謝鋒周三在美中貿易全國委員會年會中讀出習近平的信函，稱中國準備好與美國保持溝通，選擇對話而不是對抗，應該合作共贏而不是零和博弈。