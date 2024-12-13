習近平傳獲邀出席 特朗普明年1月就職禮

美國候任總統特朗普來者不善，早前稱將向中國加徵10%關稅。各界關注中美關係未來走向之際，特朗普似先禮後兵，據報已邀請中國國家主席習近平出席明年1月20日舉行的總統就職禮，若獲答允，將是美國歷史上首次有外國元首出席總統就職儀式。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述消息人士稱，特朗普早於11月5日美國總統大選後不久已發出邀請，目前未知中方是否已經接受，截至本港時間周四中國駐美大使館尚未有回應。報道指，美國總統就職禮一向也會邀請外國大使及外交人員，但據美國國務院紀錄顯示，自1874年至今從未有外國元首領袖出席典禮。