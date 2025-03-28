習近平冀外資企業打消疑慮　放手來中國發展分享中國發展機遇

國家主席習近平在北京人民大會堂會見國際工商界代表。習近平表示，外資企業在推動中國改革開放和現代化建設中發揮了重大作用，外資帶來的先進技術和管理經驗，對中國企業發展和人才培養產生積極影響。習近平說，中國正推進高水平對外開放，開放大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變、也不會變。
開放大門只會越開越大
習近平指出，近年國際經濟環境變化比較大，中國出台穩外資系列政策，持續打造投資中國品牌。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地。與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。
習近平希望廣大外資企業打消疑慮、堅定信心，放手來中國發展，分享中國發展機遇。習近平指出，這些年外資企業在華發展確實遇到一些問題，涉及國内管理的問題，中國將著力解決市場準入中「大門開、小門不開」的具體問題，中國加快構建全國統一大市場，著力整治一些領域的内卷式競爭。
冀外資企業不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定行為
習近平表示，當前多邊主義、自由貿易受到嚴峻挑戰，要持續推動貿易和投資自由化便利化，希望外資企業特別是跨國公司發出理性聲音，採取務實行動，抵制各種開歷史倒車的行為，擺脫零和博弈，促進合作共赢；希望外資企業不畏浮雲遮望眼，不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定的行為。
習近平說，個別國家搞小院高牆、關稅壁壘，將經貿問題政治化泛安全化，迫使企業選邊站隊，不符合市場規則和開放大勢；希望企業獨立自主做出商業決策。
努力為外資企業發展營造良好外部環境
習近平說，外商來華投資近年遭遇地緣政治因素干擾，涉及國際政治外交，他經常講，吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住。
至於大家關心的中美關係問題，習近平說中方始終認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民根本利益，中美經貿關係本質是互利共贏，經貿磨擦應透過平等對話磋商來妥善解決，中國按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，處理中美關係。
習近平又說，中國堅定不移走和平發展道路，積極推動解決國際和地區熱點問題，努力為外資企業發展營造良好外部環境。