習近平冀外資企業打消疑慮　放手來中國發展分享中國發展機遇

國家主席習近平在北京人民大會堂會見國際工商界代表。習近平表示，外資企業在推動中國改革開放和現代化建設中發揮了重大作用，外資帶來的先進技術和管理經驗，對中國企業發展和人才培養產生積極影響。習近平說，中國正推進高水平對外開放，開放大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變、也不會變。

開放大門只會越開越大

習近平指出，近年國際經濟環境變化比較大，中國出台穩外資系列政策，持續打造投資中國品牌。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地。與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。



習近平希望廣大外資企業打消疑慮、堅定信心，放手來中國發展，分享中國發展機遇。習近平指出，這些年外資企業在華發展確實遇到一些問題，涉及國内管理的問題，中國將著力解決市場準入中「大門開、小門不開」的具體問題，中國加快構建全國統一大市場，著力整治一些領域的内卷式競爭。