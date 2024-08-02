習近平回信祖籍寧波港企業家 勉勵積極融入國家改革開放大局

包陪慶、曹其鏞等香港「寧波幫」後代，早前寫信給國家主席習近平(圖、新華社)，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，並表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心。習近平近日向包、曹等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵，並冀繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局。
習近平表示，「多年來，你們(祖籍寧波的香港企業家)傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情」。
他續稱，「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥」，並說「希望你們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻」。
新華社稱，近代以來，大批寧波人走出寧波、重工興商，逐漸形成了心繫祖國、步履四海的商人群體，湧現包玉剛和邵逸夫等愛國愛鄉知名人士，為祖國和家鄉的建設作出積極貢獻，被稱為「寧波幫」。1984年，鄧小平同志指示「把全世界『寧波幫』都動員起來建設寧波」。習近平在浙江工作期間，曾多次對「寧波幫」人士表示關心並寄予殷切期望。
行政長官李家超代表香港特區，由衷感謝習近平給一眾祖籍寧波的香港企業家的回信，指信中字裡行間彰顯習主席對他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統、為家鄉建設和國家發展貢獻力量的肯定和親切勉勵。