習近平宣布第15屆全運會開幕

由粵港澳三地合辦的第15屆全運會，周日晚上8時在廣州開幕，儀式在廣東奧林匹克體育中心體育場舉行，國家主席習近平與夫人彭麗媛、國際奧委會主席考文垂，以及終身名譽主席巴赫一同進場。習近平於儀式上宣布運動會開幕。 開幕禮由身兼全運會組委會執行主任的廣東省省長孟凡利主持，隨後國旗、全運會會旗、裁判員，以及各參賽代表團代表陸續進場。國家體育總局局長高志丹致辭表示，在中央堅強領導下，國家已經躋身奧運強國，正全力譜寫體育強國的嶄新篇章。他表示，期待運動健兒用拼搏進取，彰顯中國形象和中國力量，以中華體育精神點亮南海之濱、東方之珠和濠江之畔，以精彩全運服務全民健康，展現新時代中國風采。

特首李家超致辭時表示，感謝中央信任，會全力辦好賽事。現場升會旗、奏會歌，運動員、教練員和裁判員代表宣誓，之後進入文體展演環節。

全運會｜習近平：全運會是中國最高水準運動會 習近平周日下午在廣州白雲國際會議中心會見來華出席第15屆全運會開幕式的國際奧委會主席考文垂和終身名譽主席巴赫。習近平指出，奧林匹克精神是人類文明的重要內容，寄託各國人民對建設更美好世界的期盼，同中方推動建構人類命運共同體的願景高度契合。中國始終是奧林匹克精神的堅定實踐者、維護者、傳播者。