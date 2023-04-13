習近平廣東考察：大灣區具有重要戰略地位

國家主席習近平周一至周四先後到湛江、茂名、廣州等地，深入企業、港口和農村等地考察。他今日聽取廣東省委和省政府工作匯報時，對廣東各項工作取得的成績給予肯定。習近平又指出，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。廣東要認真貫徹黨中央決策部署，把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

「實現高水平科技自立自強」

習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。要深入實施創新驅動發展戰略，加強區域創新體系建設，進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應。

習近平指出，中國式現代化不能走脫實向虛的路子，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。