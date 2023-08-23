習近平指有國家肆意圍堵打壓　無礙金磚國家蓬勃發展

國家主席習近平展開南非國事訪問。習近平表示，不點名指有國家不甘心失去霸權地位，對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓，並指以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家崛起，正在從根本上改變世界版圖。無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。

習近平向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭，指這些年世界很不太平，不少國家和地區飽經戰亂，事實表明，不斷擴大軍事同盟，拓展自身勢力範圍，擠壓別國安全空間，必將造成安全困境，導致各國都不安全。他說，金磚國家同50多個國家今次聚首南非，不是拉誰選邊站隊，不是搞陣營對抗，而是打造和平發展的大格局，又透露有20多個國家正在叩響金磚的大門，中方真誠歡迎各方加入金磚合作機制。