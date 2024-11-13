習近平指示全力救治 嚴懲兇手 珠海車撞人35死43傷

珠海周一晚上發生駕車衝撞市民的重大惡性案件，珠海市公安局昨公布造成35人死亡、43人受傷入院。國家主席習近平就案件作出重要指示，強調全力救治傷員，依法嚴懲兇手，嚴防發生極端案件。案發後，62歲樊姓男疑犯被當場控制，公安初步調查後指疑犯對離婚後財產分配結果不滿而行兇。 珠海市公安局昨發通報(圖)，指案發在周一晚7時48分許，樊某駕駛小型越野車衝閘，強行進入珠海市體育中心，並猛衝正在中心鍛鍊的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。警方發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治；樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，至昨仍在治療中，暫無法接受公安機關訊問。

疑犯因不滿離婚財產分配行兇 公安機關經綜合現場勘查、視訊監控、證人證言及電子證據等情況，初步查明，案件是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。 網上流傳的案發後片段可見，多名傷者倒地，部分人一動也不動，有途人為傷者進行心肺復蘇。其中一片段的拍片者驚呼「撞死好多人」；亦有片段可見警員包圍小型越野車，部分警員手持防暴叉、警棍及盾牌。

不少受害者為健步團成員 一名目擊者指，涉事越野車高速撞向正在夜跑及散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」有消息指，不少受害民眾是一個健步團的成員，據報包括長者，部分人穿上健步團的制服。有當地居民指每晚都有不少人來到跑道鍛練。珠海市體育中心位於中國珠海市香洲區，是珠海最大的體育場館，於1998年建成，1999年電影《少林足球》的足球比賽場面在此取景。《瀟湘晨報》報道，案中傷者被送往4間醫院，其中一家醫院中山五院人員透露，該院接收了逾20名傷者。

國家主席習近平高度重視並作出重要指示，指案件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，強調要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，並要依法嚴懲兇手。各地區及相關部門要深刻吸取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。