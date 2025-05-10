習近平晤多國領導人　稱要反對強權政治和單邊霸凌

國家主席習近平在俄羅斯首都莫斯科出席紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與多國領導人會晤。 習近平與斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico)會談時說，中方願意與斯洛伐克等各國團結合作應對挑戰，維護國際公平正義，希望斯方為推動中歐關係不斷向好和向前發展，發揮積極作用。
習近平與委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)會晤時說，中方願意與委內瑞拉等拉美國家，堅定維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序，推動中拉命運共同體建設行穩致遠。 在會晤古巴國家主席卡內爾(Miguel Diaz-Canel)時，習近平指出，作為全球南方重要成員，雙方要在金磚、中拉論壇等框架內加強協調和配合，反對強權政治和單邊霸凌，維護國際公平正義。
習近平：願意與世界各國團結合作應對挑戰
習近平又向緬甸領導人敏昂萊表示，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，維護主權獨立、領土完整、國家穩定，穩妥推進國內政治議程。希望緬方切實保障在緬中方人員、機構、項目安全，加力打擊網賭電詐等跨境犯罪。雙方要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護發展中國家正當權益。 習近平向塞爾維亞總統武契奇強調，中方願意與塞爾維亞在內的世界各國團結合作應對挑戰，共同維護世界和平和國際公平正義，維護經濟全球化成果，推動構建人類命運共同體。原文刊登於 香港電台