習近平晤多國領導人　稱要反對強權政治和單邊霸凌

國家主席習近平在俄羅斯首都莫斯科出席紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與多國領導人會晤。 習近平與斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico)會談時說，中方願意與斯洛伐克等各國團結合作應對挑戰，維護國際公平正義，希望斯方為推動中歐關係不斷向好和向前發展，發揮積極作用。

習近平與委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)會晤時說，中方願意與委內瑞拉等拉美國家，堅定維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序，推動中拉命運共同體建設行穩致遠。 在會晤古巴國家主席卡內爾(Miguel Diaz-Canel)時，習近平指出，作為全球南方重要成員，雙方要在金磚、中拉論壇等框架內加強協調和配合，反對強權政治和單邊霸凌，維護國際公平正義。