習近平總結雄安新區河北考察 京津冀成中國式現代化建設先行區示範區

習近平在滄州考察可在鹽鹼地種植的旱鹼麥。(新華社)

中共總書記習近平上周在雄安新區及河北省考察，並為京津冀地區提出新要求、新部署。新華社昨日發表評論員文章，更以習近平總結考察的講話為題，點明「以更加奮發有為的精神狀態推進各項工作，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區」。

評論文章指出，疏解北京非首都功能初見成效，雄安新區建設有重大階段性成果，「軌道上的京津冀」加速形成，證明黨中央的京津冀等重大區域發展戰略是新時代高質量發展所需，是推進中國式現代化建設有效途徑。規劃建設北京城市副中心，以及雄安新區是京津冀協同發展兩項戰略舉措，也是北京的「新兩翼」，並協同發力解決北京「大城市病」。