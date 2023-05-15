習近平總結雄安新區河北考察 京津冀成中國式現代化建設先行區示範區

中共總書記習近平上周在雄安新區及河北省考察，並為京津冀地區提出新要求、新部署。新華社昨日發表評論員文章，更以習近平總結考察的講話為題，點明「以更加奮發有為的精神狀態推進各項工作，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區」。
評論文章指出，疏解北京非首都功能初見成效，雄安新區建設有重大階段性成果，「軌道上的京津冀」加速形成，證明黨中央的京津冀等重大區域發展戰略是新時代高質量發展所需，是推進中國式現代化建設有效途徑。規劃建設北京城市副中心，以及雄安新區是京津冀協同發展兩項戰略舉措，也是北京的「新兩翼」，並協同發力解決北京「大城市病」。
文章強調，京津冀擁有數量眾多的一流院校和高端研究人才，要在高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用，引領全國高質量發展三大重要動力之一。此外，京津冀發展最終是體現增進人民福祉，促進共同富裕，切實解決廣大百姓關心關切的利益問題，不斷提高人民羣眾的獲得感、幸福感、安全感。
至於習近平上周的考察，包括聽取雄安新區發展最新情況，又探訪興建雄安新區需拆遷，及後遷回安置的居民。他又到天津南邊接壤的河北滄州，視察旱鹼麥種植推廣情況，以及在河北首府石家莊的中國電科產業基礎研究院，考察這個中國高端核心電子零件生產基地。