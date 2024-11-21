習近平與巴西總統盧拉會談 雙方宣布攜手構建命運共同體

國家主席習近平國事訪問巴西並同總統盧拉會談，雙方同意將共建「一帶一路」倡議，同巴西發展戰略對接。兩人亦簽署發表聯合聲明，宣布將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。 習近平指出，很高興在中巴建交50周年這個具有重要歷史意義的年份訪問巴西。中國和巴西作為東西半球的兩大發展中國家，過去50年中建立了相互尊重、互利友好的合作關係。巴西是第一個與中國建立戰略夥伴關係的國家，也是第一個與中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。他指目前兩國關係處於歷史最好時期，不僅促進了兩國人民的福祉，也維護了發展中國家的共同利益，增強了全球南方的力量，為世界和平穩定作出了貢獻。

共建「一帶一路」倡議 習近平強調，中巴關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建「一帶一路」倡議將與巴西發展戰略對接，這標誌着中巴關係發展的歷史性時刻，體現了兩國關係的全球性、戰略性、長遠性。中巴將共同維護國際公平正義，促進世界共同發展。中方願與巴方共同推進新時代中巴關係，成為相互成就的「黃金搭檔」，為構建人類命運共同體、更公正世界和更可持續星球目標努力，為人類和平和進步事業作出貢獻。 盧拉表示，今年是巴中建交50周年，巴西發展戰略與中國「一帶一路」高度契合，加強合作將助力巴西再工業化和南美一體化。雙方工作組需推進基礎設施、金融、產業鏈、科技、生態環保等領域合作，歡迎更多中國企業來巴西投資合作。

習稱需匯集更多和平聲音 為實現政治解決烏克蘭危機鋪平道路 兩國元首在會談後共同簽署《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》，亦共同見證簽署《中華人民共和國政府和巴西聯邦共和國政府關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計劃」「巴西新工業計劃」「生態轉型計劃」「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃》。此外，雙方還簽署了逾30項涉及經貿、投資、農業、數字經濟、可持續發展、科技、人工智能以及全球發展合作等多個領域的雙邊合作文件。 習近平於記者會上表示，中國和巴西聯合發表了關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，會同有關全球南方國家發起烏克蘭危機和平之友小組，要匯集更多致力於和平的聲音，為實現政治解決烏克蘭危機鋪平道路。中國和巴西亦對加沙衝突持續擴散深感憂慮，促盡快實現停火止戰，落實兩國方案，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。