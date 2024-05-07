習近平訪歐｜今抵塞爾維亞 重提25年前使館被炸 料再訪舊址憑弔

正在歐洲訪問的國家主席習近平，結束法國的國事訪問後，今日(7日)轉到第二站塞爾維亞，有報道指習近平將繼2016年後，再度前往中國駐南斯拉夫聯盟共和國被炸使館舊址紀念碑憑弔。在北京，外交部回應指會適時發布消息，發言人林劍強調，中國人民不會忘記，25年前以美國為首的北約軍隊，非法襲擊南斯拉夫聯盟共和國，造成包括3名中國記者在內的數千平民喪生；中方絕不會接受這樣的歷史悲劇重演。

習近平在塞爾維亞的《政治報》發表署名文章，強調不能忘記25年前的今天，北約轟炸中國駐南聯盟大使館，邵雲環、許杏虎、朱穎3名中國記者不幸遇難。他指中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前行。

習近平指出，無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴。雙方堅持互尊互信，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程；堅持互幫互助，雪中送炭的兄弟情誼彌足珍貴。兩國鐵杆友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範。

三名中國記者遇難

1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟使館，造成三名中國記者遇難，數十人受傷，大使館建築嚴重損毀。