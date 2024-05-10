習近平訪歐｜習讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策 冀中匈築牢政治互信

在匈牙利進行國事訪問的國家主席習近平同匈牙利總理歐爾班舉行會談後見記者，共同宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。
習：當前中匈關係正處於歷史最好時期
習近平指出，當前中匈關係正處於歷史最好時期。而今年是中匈建交75周年，中匈關係發展迎來新的重要契機。兩國要繼續做互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力。
習近平強調，中方讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策，在涉台、涉港、人權等問題上旗幟鮮明堅定支持中方。中方堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路，願同匈方加強兩國發展戰略對接，發揮好中匈政府間一帶一路合作委員會等機制作用，有序推進基礎設施、綠色能源等領域合作，按期完成匈塞鐵路建設。積極拓展清潔能源、人工智能等新興領域合作。
歐爾班：對匈中關係的前景充滿信心
習近平指出，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。
歐爾班表示，匈中關係定位提升，為未來匈中關係發展指明了方向。他對匈中關系的前景充滿信心。匈方希望同中方繼續在「一帶一路」框架內推進匈塞鐵路等大型基礎設施項目合作，加強經貿、新能源等領域合作。匈方不認同所謂「產能過剩」或「去風險」等說法。匈方深化對華合作的決心堅定不移，不會受到任何力量的干擾。
歐爾班又說，中國的發展對歐洲是機遇而不是風險。作為下半年歐盟輪值主席國，匈方願為推動歐中關係健康發展和中東歐國家同中國合作作出積極努力。
原文刊登於 香港電台