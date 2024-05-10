習近平訪歐｜習讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策 冀中匈築牢政治互信

在匈牙利進行國事訪問的國家主席習近平同匈牙利總理歐爾班舉行會談後見記者，共同宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。

習：當前中匈關係正處於歷史最好時期

習近平指出，當前中匈關係正處於歷史最好時期。而今年是中匈建交75周年，中匈關係發展迎來新的重要契機。兩國要繼續做互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力。

習近平強調，中方讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策，在涉台、涉港、人權等問題上旗幟鮮明堅定支持中方。中方堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路，願同匈方加強兩國發展戰略對接，發揮好中匈政府間一帶一路合作委員會等機制作用，有序推進基礎設施、綠色能源等領域合作，按期完成匈塞鐵路建設。積極拓展清潔能源、人工智能等新興領域合作。