習近平訪歐｜習近平晤馬克龍及馮德萊恩 稱不存在所謂「中國產能過剩問題」(多圖)

(更新：22:40) 正訪問歐洲的國家主席習近平於法國時間今早抵達愛麗舍宮，與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。央視報道，習近平在會上提及歐美關注的產能過剩議題，指不論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。 習近平指出，很高興能再次與馬克龍總統、馮德萊恩主席舉行會晤。他說，「法國是我今年出訪的首站，今天的三方會晤增強了這次訪問面向歐洲的意義。中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲視為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。」

習近平表示，當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

習近平訪歐｜馬克龍：三方會談旨在闡明立場 馬克龍則在開場白稱，中歐關係面臨挑戰正處於轉捩點，今次三方會談旨在闡明雙方的立場和關注議題，並嘗試解決，因歐洲未來發展須倚靠與中國發展平衡的關係。馮德萊恩更直接指出，中歐關係因不公平的市場進入及中國政府補貼而受損。在會後，她向記者表示，歐盟不能吸納湧入市場的大量產能過剩中國工業產品；歐洲為保護本身市場必要時將採取強硬措施。歐美最近一直指中國電動車等產能過剩，中方否認。馬克龍一直提倡歐洲經濟主權，期望能提出法國關注中國對法國干邑等歐洲白蘭地酒的反傾銷調查，還有法國化妝品等產業。

習近平訪歐｜ 不存在所謂「中國產能過剩問題」 央視報道，習近平在會談中強調，中歐關係有強大內生動力與廣大發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三人。希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則。雙方要籌辦新一次中歐領導人會晤以及策略、經貿、綠色、數位高層對話，打造穩定互信的產業鏈供應鏈夥伴關係。用好中國對歐洲國家免簽政策和外籍人員來華便利安排，鼓勵民間和地方交往、教育和科學研究合作，改善中歐關係的民意基礎和輿論氛圍。

習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。 三方會談結束後，馬克龍下午於愛麗舍宮舉行隆重儀式歡迎習近平及妻子彭麗媛的到訪，並陪同習近平檢閱法國衛隊和陸海空三軍儀仗隊，兩人也舉行小範圍的會談。