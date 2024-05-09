習近平訪歐｜習近平轉抵匈牙利　指兩國關係發展迎來重要契機

習近平昨日中午出席塞爾維亞總統武契奇舉行的歡迎宴會時指出，中塞關係實現了新的偉大歷史跨越，並站在嶄新的起點上，中方願同塞爾維亞人民一起努力，為新時代中塞命運共同體建設不斷奮鬥。武契奇與夫人在貝爾格萊德和平別墅為習近平和夫人彭麗媛餞行，習近平結束對塞爾維亞的國事訪問，乘搭專機前往匈牙利繼續歐洲訪問行程。塞爾維亞總統武契奇到機場送行。

匈牙利總理歐爾班夫婦到機場迎接習近平

習近平乘坐的專機進入匈牙利領空時，匈牙利空軍派出戰機護航。匈牙利總理歐爾班夫婦到布達佩斯機場迎接。這次是習近平時隔15年再次訪問匈牙利，習近平發表書面講話，指今年是中匈建交75周年，兩國關係發展迎來重要契機。近年來，雙方高層交往密切，互信水平不斷提高，共建一帶一路合作成果豐碩，人文交流豐富多彩，在國際和地區事務中緊密協調和配合，為相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立起一個典範。他相信無論國際風雲如何變幻，中匈兩國必將堅持以寬廣視野、長遠眼光看待和把握雙邊關係，攜手構建人類命運共同體，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出應有貢獻，相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得圓滿成功。