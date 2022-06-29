習近平訪港前武漢考察 重申堅持動態清零：寧可暫時影響一點經濟發展

國家主席習近平昨日到湖北武漢考察，期間重申在新冠疫情上「堅持動態清零」，強調中國人口多，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害……如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。

習近平：有信心爭取今年經濟發展達較好水平

習近平又指出，目前疫情仍未見底，外防輸入、內防反彈壓力仍然很大，「堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展」。習近平要求，各級黨委和政府要想辦法幫助民眾解決實際困難，確保經濟發展與民眾生產生活少受影響，「我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水平」。