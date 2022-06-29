習近平訪港前武漢考察 重申堅持動態清零：寧可暫時影響一點經濟發展

國家主席習近平昨日到湖北武漢考察，期間重申在新冠疫情上「堅持動態清零」，強調中國人口多，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害……如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。
習近平：有信心爭取今年經濟發展達較好水平
習近平又指出，目前疫情仍未見底，外防輸入、內防反彈壓力仍然很大，「堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展」。習近平要求，各級黨委和政府要想辦法幫助民眾解決實際困難，確保經濟發展與民眾生產生活少受影響，「我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水平」。
習近平：把科技的命脈掌握在自己手中
習近平昨日到武漢武湖新技術開發區(又稱東湖高新區)，先後考察了武漢華工激光工程有限公司及東湖高新區左嶺街道智苑社區。在聽取湖北省光電子信息產業發展及核心技術攻關情況介紹，仔細察看晶片產業創新成果展示後，習近平表示，電子信息產業是應用廣泛的戰略高技術產業，亦是中國有條件率先實現突破的高技術產業，要求武漢東湖新技術開發區加強技術研發攻關，掌握更多具有自主知識產權的核心技術，不斷延伸創新鏈、完善產業鏈，為推動中國光電子信息產業加快發展作出更大貢獻。
習近平強調，隨著中國發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，踔厲奮發、奮起直追，加快實現科技自立自強，「高端製造是經濟高質量發展的重要支撐，推動我國製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國產化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來」。