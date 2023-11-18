習近平評國足世界盃外圍賽挫泰國 「僥倖成份大不敢肯定水平」(有片)

國家主席習近平早前在美國三藩市出席亞太經濟合作會議（APEC）期間與泰國總理塞塔（Srettha Thavisin）閒聊時，談及世界盃外圍賽中國作客2:1擊敗泰國的賽事，習近平認為國足贏波「僥倖成份大」，又坦言不敢肯定他們的水平。

稱自己踢足球還行 兩度展示「腳法」

泰國政府於社交平台公布習近平與塞塔閒聊時的影片，兩人談及運動時，習表示自己手太小不適合打籃球，踢足球還行，期間兩度展示「腳法」，塞塔表示自己也喜歡足球，並稱讚中國足球隊早前在世界盃外圍賽作客2:1擊敗泰國。習此時還問了一句「是嗎？」，並接著表示，「我覺得僥倖成份大，因為我現在對我們國家足球隊呢，我不敢肯定他們的水平，有起伏、有起伏。」

