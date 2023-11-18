習近平評國足世界盃外圍賽挫泰國 「僥倖成份大不敢肯定水平」(有片)

國家主席習近平早前在美國三藩市出席亞太經濟合作會議（APEC）期間與泰國總理塞塔（Srettha Thavisin）閒聊時，談及世界盃外圍賽中國作客2:1擊敗泰國的賽事，習近平認為國足贏波「僥倖成份大」，又坦言不敢肯定他們的水平。
稱自己踢足球還行 兩度展示「腳法」
泰國政府於社交平台公布習近平與塞塔閒聊時的影片，兩人談及運動時，習表示自己手太小不適合打籃球，踢足球還行，期間兩度展示「腳法」，塞塔表示自己也喜歡足球，並稱讚中國足球隊早前在世界盃外圍賽作客2:1擊敗泰國。習此時還問了一句「是嗎？」，並接著表示，「我覺得僥倖成份大，因為我現在對我們國家足球隊呢，我不敢肯定他們的水平，有起伏、有起伏。」
“我现在对我们国家足球队呢，我不敢肯定他们的水平。”— BBC News 中文 (@bbcchinese) November 18, 2023
在一段罕见的影片中，中国国家主席习近平与泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）兴致勃勃地聊起足球，并对中国足球队表示信心不足。
据泰国政府社交媒体账号发布的影片，两名领导人是在亚太经合组织（APEC）峰会期间，在等候入场时进行了寒暄。 pic.twitter.com/TL4vi8EcLt