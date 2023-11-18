熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-18 20:04:33

習近平評國足世界盃外圍賽挫泰國 「僥倖成份大不敢肯定水平」(有片)

分享：
習近平與塞塔閒聊時，習表示自己手太小不適合打籃球，踢足球還行，期間兩度展示「腳法」

習近平與塞塔閒聊時，習表示自己手太小不適合打籃球，踢足球還行，期間兩度展示「腳法」

國家主席習近平早前在美國三藩市出席亞太經濟合作會議（APEC）期間與泰國總理塞塔（Srettha Thavisin）閒聊時，談及世界盃外圍賽中國作客2:1擊敗泰國的賽事，習近平認為國足贏波「僥倖成份大」，又坦言不敢肯定他們的水平。

稱自己踢足球還行 兩度展示「腳法」

泰國政府於社交平台公布習近平與塞塔閒聊時的影片，兩人談及運動時，習表示自己手太小不適合打籃球，踢足球還行，期間兩度展示「腳法」，塞塔表示自己也喜歡足球，並稱讚中國足球隊早前在世界盃外圍賽作客2:1擊敗泰國。習此時還問了一句「是嗎？」，並接著表示，「我覺得僥倖成份大，因為我現在對我們國家足球隊呢，我不敢肯定他們的水平，有起伏、有起伏。」
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受