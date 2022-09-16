習近平：任何國家無權做台問題裁判官　普京：理解中國對烏克蘭局勢有疑問擔憂

國家主席習近平及俄羅斯總統普京在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間，舉行雙邊會談，是中俄元首自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來首次面晤。習近平說，中方願與俄方努力，為變亂交織的世界注入穩定性。普京會前讚揚中國對烏克蘭危機所持的平衡立場，指俄羅斯明白中方在這方面的疑問及擔憂，但沒有指明中方擔憂甚麽。

習近平說，中方願與俄方努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。並強調，中方願與俄方在涉及彼此核心利益問題上，相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。中方在會後的聲明未有提及烏克蘭局勢。

普京說，理解中國在烏克蘭問題上的的疑問及擔憂，俄方會藉今次兩國元首會晤，闡述立場，並強調珍視中方的持平立場。

俄羅斯外長拉夫羅夫形容會談非常務實和具體，俄中兩國對國際形勢的評估完全一致，沒有任何分歧。