國家主席習近平表示，集團政治、陣營對抗只會導致戰爭衝突，烏克蘭危機敲響了警鐘。他不點名批評有國家迷信實力地位、擴張軍事聯盟、以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境，肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。

習近平：企圖堵別人的路，只會堵死自己的路。(AP)

由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成的金磚五國，在北京主持下召開視像峰會，習近平在金磚國家工商論壇開幕儀式致辭時談到俄烏戰事，他指，霸權主義、集團政治，陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突。這次烏克蘭危機，再次給世人敲響警鐘，迷信實力地位，擴張軍事聯盟，犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

習近平：肆意制裁將損人害己 使世人遭殃

習近平又不點名批評西方國家制裁俄羅斯。習近平：「制裁是回旋鏢、雙刃劍，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位，肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。」當前一些重要產業鏈、供應鏈，遭到人為干擾，全球通脹居高不下。

習近平又說，主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢，對發展中國家造成嚴重衝擊，一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行「脫鈎斷鏈」，構築「小院高牆」。習近平：「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」