習近平：民營經濟發展前景廣闊大有可為　民企大顯身手正當其時

國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會；由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。現場影片顯示多間企業創辦人都有出席，包括阿里巴巴的馬雲、小米的雷軍、華為的任正非、比亞迪的王傳福、寧德時代的曾毓群等。

習近平強調，黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。要統一思想、堅定信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展。希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。 座談會上，華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

在聽取發言後，習近平發表重要講話。他表示民營經濟已經形成相當的規模、佔有很重的分量，推動民營經濟高質量發展具備堅實基礎，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。

企業違法行為不能規避查處

習近平指出，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。要著力解決拖欠民營企業賬款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。同時要認識到，各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處。要認真落實各項紓困政策，提高政策精準度，注重綜合施策，對企業一視同仁。要進一步構建親清政商關係。各級黨委和政府要立足實際，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施的落實。