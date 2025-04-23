習近平：關稅戰貿易戰損害各國正當權益　破壞多邊貿易體制

國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫舉行會談。兩國元首宣布，建立中阿全面戰略伙伴關係。

習近平指出，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。中方願同阿方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

習近平強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，是中阿兩國的優良傳統，也是作為戰略伙伴的應有之義。中方支持阿方維護國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發展道路，願意同阿方深入開展執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」。