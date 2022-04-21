習近平：霸權主義危害世界和平　任何國家應為亞洲添彩非添亂

中國國家主席習近平今日以視像方式，在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表主旨演講，他提到過去兩年多來，國際社會為應對新冠肺炎疫情挑戰，推動世界經濟復蘇發展，作出了艱苦努力，重申人類是休戚與共的命運共同體，各國要順應和平、合作、共贏的時代潮流，要共同維護世界和平安寧，強調霸權主義和强權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰，世界各國坐在一條命運與共的大船上，必須同舟共濟，任何國家無論大小強弱，都應為亞洲添彩而不是添亂。

稱中方願提出全球安全倡議

習近平稱，為了促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議，包括要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全，堅持尊重各國主權、不干涉别國内政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思维，反對單邊主義等。他又說，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」。

指中國經濟長期向好 基本面不會改變

在談到中國經濟時，習近平指，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會，中國將全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，強調不論世界發生甚麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動摇。