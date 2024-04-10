習馬二會｜習近平大讚馬英九反對台獨 給予高度評價(更新)

【17:00更新】中共總書記習近平下午在北京會見國民黨前主席馬英九一行人，兩人握手長達16秒。習近平稱馬英九跟8年前差不多「都沒變」，並大讚馬英九「堅持九二共識、反對台獨」，給予馬英九「高度評價」。
兩人握手16秒
兩人走進人民大會堂的東大廳之後，習近平首先向馬英九問好，喊了一聲「你好啊！」接著兩人談起了2015年在新加坡的第一次會面，習近平看著馬英九說，「你都沒變！」
習近平在致詞中表示，這是他和馬英九第二次見面，感嘆時間過得很快。他稱馬先生素有民主情懷，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸和平發展，促進兩岸青年交流，致力於振興中華，對此高度評價。他也強調兩岸同胞同屬中華民族，中華民族是世界上的偉大民族，創造淵遠流長，舉世無雙的中華文明，「兩岸同胞沒有心結不能化解，沒有問題不能商量，沒有什麼勢力可以把我們分開」。他指海峽無法阻擋兩岸親情，無法改變兩岸是同個民族的事實，外國無法干涉家國團圓的歷史大事。
馬英九：兩岸如開戰 對中華民族是不可承受之重
馬英九指出：「最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但是我始終記得魯迅先生說過：『渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。』兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸中國人絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端、避免走向衝突。」
台灣前領導人馬英九再度訪問大陸，今日(10日)下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平見面上演「習馬二會」，會後習近平將設晚宴款待馬英九。台媒此前報道，大陸方面向台灣記者發出採訪通知，要求今日早上進行兩次核酸檢測，下午2點45分到人民大會堂北門集合參加採訪。
昨晚台媒接獲簡訊，要求今日上午分別在7時與11時，必須抵達馬英九下榻的中國大飯店進行核酸檢測，屆時將會發放採訪證，簡訊中也提到，下午2點45分前往人民大會堂北門集合參加採訪，但沒明確寫出活動細節。馬英九自本月1日抵達大陸後，隨團台媒早已做了兩次核酸檢測。台灣《自由時報》引消息指，「習馬二會」僅開放5間台灣媒體採訪。
馬英九任職領導人期間，2015年11月7日曾與習近平在新加坡舉行「習馬會」，為兩岸領導人歷史性會面。由於賴清德將在5月20日就職台灣新任領導人，習近平在「習馬二會」對兩岸形勢的表述將受到各界關注。