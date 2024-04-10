習馬二會｜習近平大讚馬英九反對台獨 給予高度評價(更新)

【17:00更新】中共總書記習近平下午在北京會見國民黨前主席馬英九一行人，兩人握手長達16秒。習近平稱馬英九跟8年前差不多「都沒變」，並大讚馬英九「堅持九二共識、反對台獨」，給予馬英九「高度評價」。

兩人握手16秒

兩人走進人民大會堂的東大廳之後，習近平首先向馬英九問好，喊了一聲「你好啊！」接著兩人談起了2015年在新加坡的第一次會面，習近平看著馬英九說，「你都沒變！」

習近平在致詞中表示，這是他和馬英九第二次見面，感嘆時間過得很快。他稱馬先生素有民主情懷，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸和平發展，促進兩岸青年交流，致力於振興中華，對此高度評價。他也強調兩岸同胞同屬中華民族，中華民族是世界上的偉大民族，創造淵遠流長，舉世無雙的中華文明，「兩岸同胞沒有心結不能化解，沒有問題不能商量，沒有什麼勢力可以把我們分開」。他指海峽無法阻擋兩岸親情，無法改變兩岸是同個民族的事實，外國無法干涉家國團圓的歷史大事。