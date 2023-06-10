老翁腦中風送院驚見「支架不見了」　揭江蘇缺德醫生隱瞞手術失敗：覺得下不了台

內地江蘇宿遷一名朱姓男子向媒體投訴，其父突發嚴重腦中風緊急送院搶救，才赫然發現今年4月植入父親顱內血管，要價4.7萬元人民幣（約5萬2千元港幣）的進口支架竟然憑空「消失」，遂向涉事醫生質問，對方承認隱瞞手術失敗，其父日前不治，家屬將向當地法院提起民事訴訟。

手術失敗感丟臉：下不了台

據《澎湃新聞》報道，3月31日朱父於宿遷市第一人民醫院神經內科，接受腦動脈造影手術，副主任醫生齊某為主刀醫生。手術記錄顯示，朱父冠狀動脈粥樣硬化，其左側椎動脈顱內段閉塞，右側椎動脈顱內段、基底動脈重度狹窄。

當時醫生告知家屬，如果不予血管內介入治療，患者隨時可能因動脈閉塞導致死亡。經家屬簽字同意後，4月6日，齊某再次作為主刀醫生，對朱父進行經皮基底動脈支架植入術，術後告知家屬手術成功。

朱父術後病情平穩，症狀有所好轉，於4月10日出院，住院醫療費用合計12萬餘元人民幣（約51.6萬元新台幣），其中Neuroform Atlas進口顱內支架4.7萬元人民幣。

不料一個月後，5月4日朱父突發嚴重腦中風，被救護車送至江蘇省宿遷市泗洪縣分金亭醫院搶救，家屬沒想到的是，當時CT檢查發現，其顱內段部分動脈已嚴重堵閉，同時未發現此前植有支架。

朱先生說，眼看事態敗露，涉事的操刀醫生才承認，此前的手術未能成功放置支架，對方稱「我做了這麼多手術，沒做成的時候很少，當時這個支架沒放成，我覺得很丟臉，感覺有點不好看，下不了台」，加上手術失敗，支架費用若由醫院支付恐被處分，才出此下策瞞天過海。

6月7日，朱先生父親因動脈血栓堵閉致大部分腦幹壞死，不幸去世。朱先生表示，他們將就涉事醫院和醫護人員故意隱瞞支架未能植入事實、偽造病歷虛構手術經過、未裝支架卻收取費用等情況，向當地法院提起民事訴訟，追究醫院和醫生醫療過失責任。朱先生認為，院方和相關醫護人員均應承擔相應的行政責任和賠償責任，構成犯罪的還應承擔刑事責任。

此事引起網友關注和熱議，有網友表示「不僅僅是技術問題，更是醫德問題，後果很嚴重」，還有網友質疑「沒放入支架，錢倒一分沒少收啊，離譜」。

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