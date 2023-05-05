老翁「單手舉25公斤金磚」似達成千萬元挑戰　山東招遠市被質疑走數

招遠市文旅局局長3日在抖音上發起「舉金磚」挑戰。（圖／翻攝微博@每日經濟新聞）

記者鄒慈芸／綜合報道

山東招遠市文化旅遊局局長3日在抖音上向網友發起一個挑戰，承諾只要有人可以用單手，拿起招遠黃金博物館內一塊重25公斤的金磚，就可以將這價值1000多萬元人民幣（約1,136萬港元）的黃金帶回家，吸引許多民眾前往嘗試。

文旅局局長拍片宣傳

招遠市文化和旅遊局局長在影片中闡明：「我手中抱的是純金的金磚，25公斤，價值一千多萬，在這裡我鄭重承諾，如果是按照我們的規則，把金磚單手抓起來，那這金磚就送給你了」。

不過在影片的尾端，就有一名大爺單手拿起的畫面，讓大家質疑，招遠文旅局是不是在耍賴不敢贈送，對於網上的懷疑聲浪，文旅局僅回應，這件事會在幾天後做詳細說明，吊足眾人胃口。

影片中大爺舉起的金磚疑似是25斤，不是50斤的。（圖／翻攝微博@每日經濟新聞)