老闆娘直播「拔雞屁股毛」上萬人觀看 網民直言紓壓

網路直播盛行，但各種奇特內容層出不窮，四川省樂山市一家小吃店，近日直播「拔雞屁股的毛」意外爆紅，吸引超過萬人觀看，許多網友直呼，看了「很紓壓」。
綜合傳媒報道，這家小吃店由兩名90後女生共同經營，位於樂山市熱鬧的菜市場旁，而她們兩人各自分工，一人手持鉗子細心拔毛，另一人對著鏡頭直播解說，豈料這個相當日常的工作，竟在網路吸引超過萬人觀看。
老闆娘︰處理乾淨 雞屁股才好吃
店主之一、32歲老闆娘王鈺賢說，「我們第一次直播是在3月29日，當時有2、3千人在線，後來越來越多，最多的一次超過1萬人同時觀看。」另一名28歲老闆娘楊艷利也笑說，「我們根本沒想到這麼多人，會對雞屁股這麼有興趣。」王鈺賢說，「雞屁股要好吃，前提是處理得乾淨。我們會拔掉所有的毛，還要去除尾脂腺，這樣做出來才不會有腥味，口感也更好。」
報道指出，在短短2、3個月內，她們靠著獨特的「拔雞屁股的毛」直播，不僅用壞了5把鉗子，銷量更翻了3倍，讓雞屁股一躍成為當紅美食。至於為何愛看「拔雞屁股的毛」，報道引述網友在留言區表示，「看拔毛的過程莫名解壓」、「雖然有點密集恐懼症，但又忍不住想看到最後」。
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