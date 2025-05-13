老闆娘直播「拔雞屁股毛」上萬人觀看 網民直言紓壓。（《鳳凰網》）

網路直播盛行，但各種奇特內容層出不窮，四川省樂山市一家小吃店，近日直播「拔雞屁股的毛」意外爆紅，吸引超過萬人觀看，許多網友直呼，看了「很紓壓」。

綜合傳媒報道，這家小吃店由兩名90後女生共同經營，位於樂山市熱鬧的菜市場旁，而她們兩人各自分工，一人手持鉗子細心拔毛，另一人對著鏡頭直播解說，豈料這個相當日常的工作，竟在網路吸引超過萬人觀看。