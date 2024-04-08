耶倫訪華｜財政部副部長廖岷總結耶倫訪華會面

中國財政部副部長廖岷周一就美國財政部長耶倫訪華情況向媒體吹風並答問。財政部網頁上載記者會的節錄如下： 一、情況介紹 大家下午好。歡迎大家參加今天的吹風會。為落實習近平主席與拜登總統會晤及通話達成的重要共識，經中美雙方商定，美國財政部部長耶倫於4月4日至9日訪華，耶倫財長系今年首位訪華的美內閣成員。期間中方與耶倫財長舉行了多層級、多領域的會談交流。下面我向大家介紹相關情況。 4月7日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在京會見耶倫財長，就中美關係、中美經濟關係、應對全球性挑戰等議題深入交換意見。 4月5日至6日，中美經貿雙方牽頭人、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與耶倫財長在廣州舉行多輪會談，就兩國及全球宏觀經濟形勢、應對全球性挑戰及雙方經濟領域關切事項進行了深入、坦誠，務實、建設性的溝通。 4月7日至8日，中國財政部部長藍佛安、人民銀行行長潘功勝在京與耶倫財長分別舉行會談，就兩國宏觀經濟情勢及財政金融領域事務進行交流。在華期間，耶倫也會見了一些中國政界、學界人士。在此，我將重點放在雙方主導何立峰副總理與耶倫財長的會談情況。具體情況如下：

會談中，中方強調，應按照習近平主席提出的中美關係要堅持的「以和為貴、以穩為重、以信為本」三大原則，透過努力工作將「舊金山願景」轉為「實景」。雙方一致同意，共同落實兩國元首重要共識，持續加強經濟、金融領域溝通合作，致力於為兩國企業雙向貿易、投資活動創造良好環境，促進中美經濟關係健康穩定發展。 關於宏觀經濟情勢。中國重點向美方介紹了中國經濟情勢與政策。中方指出，中國經濟保持健康和永續成長。去年中國經濟整體持續維持了回升向好的勢頭，主要預期目標圓滿完成，經濟成長在世界主要經濟體中名列前茅，依然是全球經濟成長的最大引擎。這些成績是在防範化解風險隱憂、推動經濟轉型升級的基礎上取得的。今年中國經濟持續保持回升向好勢頭，有信心實現全年成長目標。中國強調，改革開放是中國國策，中國的改革不會停頓，開放不會止步，正在規劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，大力破解妨礙構建新發展格局的卡點堵點，堅持深化供給側結構性改革與著力擴大有效需求協同發力，加速國內統一大市場建設，持續建構市場化、法治化、國際化的一流營商環境，將為美國企業在內的各國企業提供更廣闊的發展空間。美方在會談中就美國的宏觀經濟情勢，包括勞動市場、通膨、金融體係以及財政貨幣政策等情況進行了介紹。

關於應對全球性挑戰。雙方就發展中國家債務處理、世界銀行改革、國際貨幣基金組織治理改革、反洗錢和反恐怖主義融資等全球性挑戰議題深入交換意見，同意在多邊管道下就相關議題繼續保持溝通與合作。 關於雙方關切。雙方認為，每個國家都有維護國家安全的合理需要，但中方強調，不應泛化「國家安全」概念，以所謂「多元化」為由衝擊兩國及全球正常貿易投資往來和產供鏈穩定。中方明確表達了對美方制裁限制中國企業、對華加徵關稅、對華投資限制等措施的嚴重關切，指出這些措施損害中國企業和民眾的正當權益，也不利於美國企業和民眾的福祉。中方歡迎美方關於無意尋求對華脫鉤的表態，希望美方採取實際行動，停止制裁限制中國企業。針對美方提出的產能過剩等問題，中方進行了充分回應。

關於共識成果。雙方重申了11月舊金山會談達成的「加強溝通」、「防範脫鉤」、「應對共同挑戰」三點共識，並達成以下新的共識成果：一是由兩國財政部牽頭，在中美經濟工作組框架下就兩國及全球經濟平衡成長議題進行交流。二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作小組架構下持續進行金融穩定、永續金融、反洗錢等議題交流。 關於下一步安排。遵照雙方牽頭人指示，雙方工作層將在經濟、金融工作小組下持續推展落實上述共識。兩個工作小組的第四次會議擬於4月中旬在美國華盛頓舉行的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。

以上是我今天要通報的主要情況。在此，我願回答各位的問題。



二、媒體提問 新華社記者：我們注意到，此次中美雙方在經濟、金融領域都達成了重要成果。想請問雙方有哪些具體考量？ 答：謝謝您的提問。中美是全球前兩大經濟體，深化經濟金融政策溝通協調和互利合作，對於維護兩國和全球經濟金融穩定、促進疫後經濟復甦發展有著重要意義，中方對此始終秉持開放、積極的態度，此次經中美雙方深入磋商討論，最終在經濟、金融領域達成重要共識。

經濟領域方面，在雙邊管道下：雙方同意就兩國和全球經濟平衡成長議題進行深入討論，這也符合中國經濟轉型與高品質發展的政策目標與實踐。中美經濟互補性強，經貿關係的本質是互利共贏，雙方願進一步加強經濟領域的交流與合作，這對於穩定雙邊經濟關係，增進兩國企業與民眾福祉具有重要意義。在多邊通路下：當前全球經濟延續高債務、高通膨、高利率、低成長態勢，新興市場和開發中國家受到較大外溢影響。作為全球前兩大經濟體，中美雙方同意在G20等多邊管道下就發展中國家債務處理、國際金融機構改革等事宜繼續保持溝通，就共同應對全球性挑戰加強合作。

金融領域方面，雙方同意就金融穩定、永續金融、反洗錢和反恐怖主義融資等議題持續進行交流合作。中美在金融工作小組和G20等多雙邊管道下就上述議題深入開展交流合作，有利於釋放中美合作應對全球性挑戰的積極信號，對於維護全球金融穩定、推動綠色轉型發展將產生重要的現實意義。 下一步，中方願與美方一道，在經濟、金融工作小組項下努力將上述共識轉化為務實合作成果，為中美經濟關係發展不斷貢獻正能量。 中央廣播電視總台記者：我們注意到，耶倫財長在廣州參加中國美國商會活動時指出，其尤其關注產能過剩問題，包括在新興領域出現的產能過剩跡象。想請問中方在會見會談中就此問題作出哪些具體回應？ 答：謝謝您的提問。中方對產能問題高度重視，在與耶倫財長的各層級會見會談中均對此作出充分、理性的回應。實際上，這個問題存在分歧和爭議，例如，彭博社4月3日最新文章認為，相關數據分析並不支持新興產業領域存在所謂「產能過剩」的說法。中方認為：一是應在經濟全球化大背景下，秉持市場經濟原則和價值規律看待產能問題。所謂「產能過剩」是市場機制發揮作用的表現，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，在任何實行市場經濟體制的經濟體都可能發生，在美國等西方國家歷史上也多次出現，解決這些問題主要也要依賴市場依照價值法則進行調節。

二是應結合全球分工和國際市場狀況分析產能問題。以新能源汽車為例，根據國際能源總署計算，2030年全球新能源汽車需求將達4,500萬輛，是2022年的4.5倍；全球太陽能新增裝置需求將達到820吉瓦，是2022年的約4倍。當前產能遠遠無法滿足市場需求，特別是眾多發展中國家對新能源產品的潛在需求龐大。中國新能源產業歷經數十年長足發展，目前所具備的競爭優勢根植於中國超大規模市場優勢、完整工業體系和豐富人力資源，更離不開企業對研發創新的巨大投入以及企業家的不懈奮鬥精神。企業透過技術創新降低生產成本，提高了新能源產品的經濟可近性。中國在滿足國內需求、推動雙碳目標的基礎上，也為全球應對氣候變遷、實現綠色發展作出正面貢獻，對此應作出客觀評估。

三是貿易保護主義措施無助於解決產能問題。針對一些地方發展新興產業積極性很高的情況，中方將在充分尊重市場經濟規律的前提下，在國家層級進一步做好統籌引導，相關政策導向是公開明確的。應該強調的是，我們堅決反對部分已開發經濟體搞「泛安全化」、升級綠色保護主義措施，這對其自身有害無益，更會嚴重侵害中國企業正當發展權益，中方不會坐視不理。實際上，貿易保護主義措施在歷史上屢見不鮮，卻無助於解決實質問題。正如彭博社4月3日另一篇文章指出，過去十年美國採取鋼鐵保護主義措施，並未阻止美國金屬製造業就業機會減少，還增加了美國經濟其他領域成本，降低了行業競爭力，如果將這項政策應用於新能源產業，將進一步削弱美國應對氣候變遷的能力。