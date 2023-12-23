聖誕深圳好去處｜萬象城金樹「一摸發財」　地鐵沿線還有泡泡瑪特主題打卡點

聖誕節快到，深圳亦已塗上了聖誕的色彩。各式聖誕樹及布置，點亮了深圳的大街小巷，有超過10米高的巨型聖誕樹，漫天降雪的場景，還有「發財」聖誕樹，都令深圳充滿了節日的氣氛。現在就來盤點一下地鐵沿線的聖誕打卡攻略。 深圳聖誕｜深圳萬象城Dior聖誕樹 亮燈後金碧輝煌 在深圳萬象城外，有一座金光閃閃的樹，晚上亮燈後金碧輝煌，令人一見難忘。這棵樹就是萬象城Dior名店前的聖誕樹，樹身樹葉全以金色包裝，又安裝了發光裝置，晚上亮燈後，金光閃閃，奪目耀眼，令人不期然合起雙手許願，可會一「摸」發財？ 另外，商場在時尚大道設有一棵12米高巨型聖誕樹，大道上漫天都是純白的小天使裝飾，充滿冬日聖誕的氛圍。

至於商場內的Bay Plaza，則有聖誕樹和貓咪擺設，還不時有飄雪效果，感覺就像置身於北歐小鎮，喜歡浪漫的話，這裏是必到的。 深圳灣萬象城 地址：深圳灣萬象城 交通：地鐵11號線后海站G出口 深圳聖誕｜羅湖萬象城 木馬配聖誕樹 嘉年華氣氛最濃 若希望多一點聖誕同樂的氣氛的話，羅湖的深圳萬象城一定不會令你失望。這裏有一個名為「Reunited in the Glow 星光綺境」的活動，特別請來英國插畫家Allan Deas進行場景創作和布置，以歐洲嘉年華為創作靈感，令商場充滿喜樂氣氛。 商場設有嘉年華旋轉木馬裝置、雙層木馬、聖誕花拱廊等布置，繽紛的色彩把節日氣氛推至高峰，是一家大小聖誕的好去處。 深圳羅湖萬象城 地址：羅湖區寶安南路1881號 交通：地鐵 1號線或2號線大劇院站C出口 深圳聖誕｜南頭古城 到處都有聖誕老人爬牆 如果喜歡小城風光，便要來一趟南頭古城，感受小鎮特有的聖誕氛圍。 南頭古城擁有逾1,600年的歷史，城內主街以嶺南廣府建築風格為主，本身已甚具特色。同時，此處是不少新潮品牌的集中地，新舊交融，每逢節日，這裏的布置都別具特色。 聖誕節的南頭古城，每一間店鋪都花心思布置，不少店鋪外牆都有同一系列的聖誕老人裝置，像在述說聖誕老人從屋頂煙囪派禮物的故事，是古城的主題打卡位。