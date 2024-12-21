聖誕2024｜大灣區滑雪有得揀　廣州有全球最長室內雪道

聖誕好去處｜灣區四大滑雪熱點 全球最長室內雪道在哪裏？

聖誕節快到了，不想出國但又想享受白色聖誕的話，大灣區都有不錯的選擇！在深圳、廣州和珠海，至少有四個能滿足不同年紀的室內滑雪樂園，包括世界首創的立體交叉雪道，世界最長室內初級雪道，更有不同難度的玩雪設施，讓你在南方也能享受白色聖誕！

文章出處：「當代中國」網站

深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界 20米高雪道超刺激

地理上最接近香港，又極具規模的要算是「世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界」，羅湖過關後乘地鐵1號線到世界之窗站出口直達。一心去滑雪的話，可以不用購買世界之窗門票，直接購買冰雪世界門票即可。

阿爾卑斯冰雪世界分為滑雪區、溜冰區及冰雕區。滑雪區又分專業滑雪區及輪胎滑雪區。專業滑雪區設有一條約15米寬、約70米長的的專業滑雪道，上至下高度落差達20米，加上筆直且無柱式設計，可體驗從上而下俯衝的快感，喜歡刺激的話必要一試。

對於小朋友，溜冰區及冰雕區就是繽紛的嬉雪樂園，可以大玩車胎滑雪、冰上碰碰車、堆雪人、打雪仗等，是一家大小玩樂的好地方。

這裏打卡位極多，如北歐小鎮、時空隧道、國王城及欣賞透明冰雕等，部分區域更可以看到飄雪效果，都能令人感受到雪國的滋味。

深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界

地址：深圳深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：地鐵1/2號線世界之窗站1出口