聖誕2024｜深圳商場化身冰雪之境　薑餅咖啡屋食得又影得

「又到聖誕，又到聖誕......」轉眼來到12月，聖誕節的腳步逐漸靠近，如果不想出遠門，北上深圳過聖誕或許是個不錯的選擇。
文章出處：「當代中國」網站
近日，深圳商場紛紛換上新裝，各式各樣的聖誕布置陸續登場，包括巨型聖誕樹、超逼真雪景、夢幻糖果屋等，到處都充滿節日氣氛！到底有哪些必去打卡位？
聖誕好去處｜深圳萬象前海「冰雪之境」 過萬呎超逼真冰雪展
位於深圳南山區的萬象前海購物中心，向來以獨特的藝術主題布置作為亮點，今個聖誕，商場搖身一變，成為了一個純白的「冰雪王國」，讓市民感受童話般的浪漫氛圍。
萬象前海冰雪展名為「冰雪之境」，展區佔地14,000呎，内裏鋪滿人造雪，還有冰瀑、雪地帳篷、雪兔、「糖霜雪頂」版玻璃屋等場景和各種裝置，宛如置身冬日裏的北國森林，非常浪漫！
與此同時，在特定時間段内，展區還會噴灑人造雪，打造白雪紛飛的效果，就算不去北方也能輕鬆看雪，相信能帶給大家一個難忘的「南國雪鄉」體驗。
深圳萬象前海「冰雪之境」
地點：深圳南山區桂灣四路169號
時間：2024年11月29日至2025年2月16日
交通：深圳地鐵5號線桂灣站A出口
聖誕好去處｜深圳下梅林A PARK 巨型薑餅屋如置身北歐童話
下一站，我們來到深圳版「南豐紗廠」——位於福田區下梅林的A PARK數字藝術公園。
今年剛開幕的A PARK其實是由一座電子工廠改造而成，集慢氧花園、紅磚小鎮、發條工廠、美麗營地、有戲内院等7棟建築的深圳新晉文青好去處。
今個聖誕，A PARK化身成為充滿北歐風情的童話世界，公園的露天廣場中央，擺放了一座巨型薑餅屋，薑餅屋上布滿各款造型的聖誕糖果，還有蝴蝶結和「糖霜」點綴，看得人垂延三尺，忍不住想咬一口！
A PARK薑餅屋其實是一家咖啡品牌的快閃咖啡屋，除了在外面打卡之餘，大家還可以到店内購買甜點和飲料，内裏同樣有很多聖誕打卡位，氛圍感滿分，喜歡探店拍照的朋友千萬別錯過了！
深圳下梅林A PARK VOWS COFFEE快閃聖誕屋
地址：深圳梅華路與梅麗路交叉口西南60米
門票：外面拍照免費；38元人民幣（進店參觀）或直接在店内消費
交通：深圳地鐵9號線下梅林站A出口
聖誕好去處｜深圳萬象城 巨型貓咪雕塑+20米高超大聖誕樹
作為深圳最具代表性的商場之一，大家一定對萬象城這個名字不陌生。今年，位於羅湖區和後海區的兩座萬象城購物商場分別以兩組繽紛精緻的聖誕主題展覽，與市民大眾歡度佳節。
早前，深圳灣萬象城的「Bay De Luna巨型貓咪展」在網絡上爆紅，成為了人氣打卡點。
聖誕季來襲，貓咪展也換新裝了，只見坐落於商場大草坪上的貓貓雕塑紛紛穿上節日盛裝，像是帶上了聖誕帽和小斗篷，搭配行人大道兩旁的聖誕櫥窗，還有晚上亮燈的燈泡樹，每一處都是打卡的絕佳背景！
而羅湖萬象城，則與國際著名插畫家Han Uk Choe共創「雪域·綺想蜜境MIXC Snowland·Sweet Town」全國首展，頓時變身成為了一座超夢幻聖誕小鎮。
走進展覽，一入眼簾是一座巨大聖誕蛋糕塔，每層都鋪滿糖霜和紅色漿果，頂層還有一隻金色的星形鐘錶，華麗奪目。
另外，還有20米高水晶聖誕樹、糖果薑餅屋、馬卡龍聖誕樹、超大蝴蝶結等超可愛聖誕擺設等大家打卡，星光璀璨盡見甜蜜氛圍，浪漫滿分！
深圳灣萬象城「Bay De Luna巨型貓咪展」
地址：深圳南山區科苑南路2888號
交通：深圳地鐵2/11號線後海站G出口
深圳羅湖萬象城「雪域·綺想蜜境MIXC Snowland·Sweet Town」
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號
交通：深圳地鐵1/2號線大劇院站F出口
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