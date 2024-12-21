聖誕2024｜深圳商場化身冰雪之境　薑餅咖啡屋食得又影得

聖誕好去處｜深圳商場布置一覽！打卡冰雪世界/薑餅咖啡屋/巨型聖誕樹

「又到聖誕，又到聖誕......」轉眼來到12月，聖誕節的腳步逐漸靠近，如果不想出遠門，北上深圳過聖誕或許是個不錯的選擇。

文章出處：「當代中國」網站

近日，深圳商場紛紛換上新裝，各式各樣的聖誕布置陸續登場，包括巨型聖誕樹、超逼真雪景、夢幻糖果屋等，到處都充滿節日氣氛！到底有哪些必去打卡位？

聖誕好去處｜深圳萬象前海「冰雪之境」 過萬呎超逼真冰雪展

位於深圳南山區的萬象前海購物中心，向來以獨特的藝術主題布置作為亮點，今個聖誕，商場搖身一變，成為了一個純白的「冰雪王國」，讓市民感受童話般的浪漫氛圍。

萬象前海冰雪展名為「冰雪之境」，展區佔地14,000呎，内裏鋪滿人造雪，還有冰瀑、雪地帳篷、雪兔、「糖霜雪頂」版玻璃屋等場景和各種裝置，宛如置身冬日裏的北國森林，非常浪漫！

與此同時，在特定時間段内，展區還會噴灑人造雪，打造白雪紛飛的效果，就算不去北方也能輕鬆看雪，相信能帶給大家一個難忘的「南國雪鄉」體驗。

深圳萬象前海「冰雪之境」

地點：深圳南山區桂灣四路169號

時間：2024年11月29日至2025年2月16日

交通：深圳地鐵5號線桂灣站A出口