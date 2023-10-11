聯合國人權理事會改選 中國第6次當選：反映國際肯定人權成就　

中國成功連任聯合國人權理事會成員，是第6次擔任人權理事會成員，亦是當選次數最多的國家之一。（路透社資料圖片）

中國成功連任聯合國人權理事會成員，是第6次擔任人權理事會成員，亦是當選次數最多的國家之一。中方表示，結果反映國際充分肯定中國的人權事業成就，會繼續堅持適合國情的人權發展道路。

第78屆聯合國大會星期二(10日)投票選出人權理事會成員。今年共有17個候選國競逐15個席位，俄羅斯和秘魯落選。當選的亞太國家包括中國、印尼、日本和科威特。其他當選國家包括布隆迪、科特迪瓦、加納、馬拉維、阿爾巴尼亞、保加利亞、巴西、古巴、多米尼加、法國和荷蘭。新當選的15個成員任期將於2024年1月1日開始，為期3年。

俄羅斯和秘魯落選

中國在193票中獲154票，是第6次擔任人權理事會成員，亦是當選次數最多的國家之一。中方表示，結果反映國際社會充分肯定中國的人權事業成就和積極參與國際人權合作，會繼續堅持適合國情的人權發展道路，在推進中國式現代化的進程中不斷提升人權保障水平。

中方將繼續弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，與各方開展建設性對話與合作，反對將人權問題政治化及雙重標準的錯誤做法，為推動國際人權事業健康發展，貢獻中國智慧及力量。

人權理事會成立於2006年，是聯合國負責促進和保護人權的機構，是聯大下屬機構，由47個會員國組成。理事會成員由聯大選舉產生，任期3年，只能連選連任一屆。中國分別於2006年、2009年、2013年、2016年、2020年及2023年6次成功當選人權理事會成員。