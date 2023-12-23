聯合國通過將農曆新年例為聯合國假日　內地網民：是中國強大的表現

第78屆聯合國大會12月22日協商一致通過決議，將農曆新年定為聯合國假日。消息一出，迅速登上內地網絡熱搜，網友稱「這就是中國強大的表現」、「全世界人民一起過大年」。
據《央視新聞》報道，內地常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在聯大決議通過後表示，農曆新年作為中國傳統民俗節日，不僅是闔家團圓、辭舊迎新的日子，傳承著和平、和睦、和諧等中華文明理念，也承載著家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。很多國家和地區把農曆新年作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝農曆新年。
戴兵指出，中國內地推動農曆新年成為聯合國假日，是踐行全球文明倡議、宣導尊重世界文明多樣性的務實行動。農曆新年正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑒，積極體現聯合國宣導的多元、包容文化價值理念。聯大決議將農曆新年確定為聯合國假日，得到了聯合國會員國和聯合國秘書處工作人員的熱烈歡迎和踴躍支持。
聯合國會在聯合國假日避免安排會議
聯合國除了東道國的重要法定假日外，可由聯大通過決議，把世界範圍內廣泛慶祝的節日確定為聯合國假日，在當天儘量避免安排會議活動。聯合國秘書長每年都在春節發表賀辭，向中國大陸及所有慶祝農曆新年的各國人民致以節日問候和祝福。
相關新聞引發網友熱議，紛紛留言「中國給老外爭取到了一個假期」、「中國的節日！世界的節日」、「這就是中國強大的表現」、「實力決定話語權」、「全世界人民一起過大年」，但也有人趁機吐槽「咱們春節也放假，只是除夕當天不放假」、「咱們自己除夕不放假，給聯合國加了一個假期…有些虧啊」。
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