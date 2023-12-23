聯合國通過將農曆新年例為聯合國假日　內地網民：是中國強大的表現

第78屆聯合國大會12月22日協商一致通過決議，將農曆新年定為聯合國假日。消息一出，迅速登上內地網絡熱搜，網友稱「這就是中國強大的表現」、「全世界人民一起過大年」。 據《央視新聞》報道，內地常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在聯大決議通過後表示，農曆新年作為中國傳統民俗節日，不僅是闔家團圓、辭舊迎新的日子，傳承著和平、和睦、和諧等中華文明理念，也承載著家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。很多國家和地區把農曆新年作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝農曆新年。

戴兵指出，中國內地推動農曆新年成為聯合國假日，是踐行全球文明倡議、宣導尊重世界文明多樣性的務實行動。農曆新年正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑒，積極體現聯合國宣導的多元、包容文化價值理念。聯大決議將農曆新年確定為聯合國假日，得到了聯合國會員國和聯合國秘書處工作人員的熱烈歡迎和踴躍支持。