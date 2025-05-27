聯合航空客機北京機場起飛 引擎著火急煞險衝出跑道(有片)

美國聯合航空一架客機昨(26日)下午從北京首都國際機場起飛期間，疑右邊引擎著火急煞停。報道指，客機向前衝剛好在跑道盡頭停下來。機上人員安全離開，聯合航空安排他們乘搭27日同一時間起飛的航班，前往目的地美國三藩市。
聯合航空客機｜乘客：機頭已微抬起
新京報稱，一名坐在靠窗位置的乘客憶述指，飛機在跑道加速過程中，他聽到艙外傳來異響，隨即看到右邊機翼下方閃現火光，正當感覺機頭微微抬起，機輪尚未離地時，飛機急煞中斷起飛。多名消防人員抵達跑道，對著飛機的左右引擎噴灑液體。飛機附近還停有多輛消防車、救護車和警車。機長在做機上廣播時語氣較為輕鬆，通知旅客右邊引擎故障，並稱「看起來只有一個引擎是到不了三藩市的」。
聯合航空客機｜「艙內聞到焦味」
極目新聞引述另一乘客稱，她忽然聽到一聲巨響，飛機開始減速至完全停在跑道上。飛機停在跑道後，她在機艙內聞到焦味。新京報指，公開資料顯示，涉事聯合航空航班UA889為波音777-222客機，機齡為27.6年，由北京飛往三藩市，實際起飛時間為17時45分。周一上午，新京報記者從美聯航客服處得知，昨日的UA889航班是因「技術故障」無法起飛。
Some Chinese netizens posted on social media on late Monday that United Airlines flight UA889 from Beijing to San Francisco on that day experienced a loud bang during takeoff at Beijing Capital International Airport. A staff member from the United Airlines’ China office confirmed… pic.twitter.com/NepyV6tIwr— Global Times (@globaltimesnews) May 27, 2025